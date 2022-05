10 ANS, 10 TERRILS – Le terril au naturel : le terril du Pinchonvalles à Avion Loos-en-Gohelle, 28 mai 2022, Loos-en-Gohelle.

2022-05-28 – 2022-05-28

Loos-en-Gohelle Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial, pendant trois weekends, nos terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi la diversité des paysages, des aménagements et des points de vue qu’ils nous offrent.

Bienvenue sur le Paquebot !

Végétalisé spontanément et naturellement, avec peu d’intervention humaine, on le considère comme un symbole puisqu’il fut le premier terril concerné et sauvé par un arrêté de biotope en 1992.

Tout au long de la balade, Emilie et Hervé vous raconteront l’histoire de la vie minière construite autour de cet Espace Naturel Sensible du Département du Pas-de-Calais, aujourd’hui protégé. Des anecdotes étonnantes et peu connues du grand public vous seront contées par ces deux habitués du Pinchonvalles. Pour enrichir la visite de terril le plus long de France, vos guides du jour vous emmèneront ensuite, par une randonnée urbaine, rejoindre son ancêtre et prédécesseur le terril 80 dit des Garennes mais aussi le Val de Souchez et ses reliefs tourmentés. Aujourd’hui tout a changé, pistes, sentiers VTT et eurovéloroute 5 sont apparus et montrent que de nombreux chemins transitent par cette vallée.

Comment fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sans rendre hommage à nos pyramides noires ? Pour ce 10ème anniversaire, le CPIE Chaîne des Terrils vous invite à parcourir et à découvrir 10 terrils en compagnie de leurs ambassadeurs.

