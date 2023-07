Soirée afterwork des dimanches à la Villa la Tosca 10 Allée du Bassin Lanton, 2 juillet 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Villa la Tosca – Le retour des rendez-vous « Afterwork » Le principe de l’afterwork est simple : se relaxer et passer du bon temps entre collègues après une journée de travail. Villa la Tosca vous propose d’élargir le concept à votre cercle familial amical pour profiter de ces rendez-vous en plein-air.

Paniers pique nique à partir de 12h30

30 €/ personne

Pensez à réserver au 05.56.60.29.86 – Places limitées.

2023-07-02 fin : 2023-07-02 . .

10 Allée du Bassin Villa La Tosca

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Villa la Tosca ? The return of afterwork get-togethers The principle behind afterwork is simple: relax and have a good time with colleagues after a day’s work. Villa la Tosca invites you to extend the concept to your family circle of friends and enjoy these open-air get-togethers.

Picnic baskets from 12:30 p.m

30 ?/ person

Remember to book on 05.56.60.29.86 ? Limited places

Villa la Tosca? El regreso de las tertulias « Afterwork » El principio del afterwork es sencillo: relajarse y pasar un buen rato con los compañeros tras una jornada de trabajo. Villa la Tosca le invita a ampliar el concepto a su círculo familiar de amigos y disfrutar de estas tertulias al aire libre.

Cestas de picnic a partir de las 12h30

30 ¤ por persona

Recuerde reservar en el 05.56.60.29.86 ? Plazas limitadas

Villa la Tosca ? Die Rückkehr der « Afterwork »-Veranstaltungen Das Prinzip der Afterwork-Veranstaltungen ist einfach: Nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannen Sie sich und verbringen eine gute Zeit mit Ihren Kollegen. Villa la Tosca schlägt Ihnen vor, das Konzept auf Ihren befreundeten Familienkreis auszuweiten, um diese Treffen im Freien zu genießen.

Picknickkörbe ab 12:30 Uhr

30 ?/ Person

Denken Sie daran, unter 05.56.60.29.86 zu reservieren ? Begrenzte Plätze

