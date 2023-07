Rallye Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges, 2 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 14h30.

Durée : 2h.

Tarifs : 3€

Objectifs

Découvrir la nature à travers un rallye à thème.

Équipements

Tenues adaptées aux conditions météorologiques. Bottes ou chaussures de marche fermées.

Au programme

Le rallye du forestier. Le rallye du botaniste. Le rallye des déchets. Le rallye de la faune. Le rallye nature sensorielle.

Réservations sur la site internet..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

10 Allée de la Biodiversité Maison de la Nature

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 2.30pm.

Duration: 2 hours.

Price: 3?

Goals

Discover nature through a themed rally.

Equipment

Weather-appropriate clothing. Boots or closed-toe walking shoes.

On the program

The forester’s rally. Botanist’s rally. Waste rally. Wildlife rally. Sensory nature rally.

Reservations on the website.

A las 14.30 h.

Duración: 2 horas.

Entrada: 3?

Metas

Descubrir la naturaleza a través de un rally temático.

Equipamiento

Ropa adecuada para el tiempo. Botas o calzado cerrado para caminar.

En el programa

El rally del silvicultor. El rally de los botánicos. El rally de la basura. El rally de la fauna. El rally de la naturaleza sensorial.

Reservas en el sitio web.

Um 14:30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Eintrittspreise: 3?

Ziele

Entdecken Sie die Natur durch eine Themenrallye.

Ausrüstung

Dem Wetter angepasste Kleidung. Geschlossene Stiefel oder Wanderschuhe.

Auf dem Programm

Die Rallye des Forstwirts. Die Rallye des Botanikers. Die Rallye des Mülls. Die Rallye der Tierwelt. Die Rallye Sinnliche Natur.

Reservierungen auf der Website.

