Exposition photo 10/12 Rue William Kennedy Ferguson Saint-Martin-des-Entrées, 6 octobre 2023, Saint-Martin-des-Entrées.

Saint-Martin-des-Entrées,Calvados

Exposition de 50 clichés en numérique couleur, noir et blancs.

Sujets sont variés : patrimoine, nature, mer et photos insolites.

4 formats de photos toutes encadrées. Possibilité d’acheter les clichés..

2023-10-06 10:00:00 fin : 2023-10-06 19:00:00. .

10/12 Rue William Kennedy Ferguson Mairie de Saint-Martin-des-Entrées

Saint-Martin-des-Entrées 14400 Calvados Normandie



Exhibition of 50 digital photos in color and black & white.

Various subjects: heritage, nature, sea and unusual photos.

4 photo formats, all framed. Photos available for purchase.

Exposición de 50 fotos digitales en color y blanco y negro.

Temas variados: patrimonio, naturaleza, mar y fotos insólitas.

4 formatos de fotos, todas enmarcadas. Fotos a la venta.

Ausstellung von 50 digitalen Farb-, Schwarz- und Weißfotos.

Verschiedene Themen: Kulturerbe, Natur, Meer und ungewöhnliche Fotos.

fotos in 4 Formaten, alle gerahmt. Möglichkeit, die Klischees zu kaufen.

