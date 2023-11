ANIMATION – APRÉS-MIDI LUDIQUE 10-12 rue de Metz Frouard, 29 novembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Guillaume VOINOT de la LUDOLOTTE et la ludo-médiathèque de FROUARD vous invitent à venir découvrir et essayer les dernières nouveautés en JEUX DE SOCIÉTÉ.

Vous pourrez même acheter sur place vos découvertes à l’issue de l’après-midi.

Après-midi ludique à la ludo-médiathèque de Frouard.

Gratuit | à partir de 8 ans | sans réservation.

Renseignements : 03.83.24.36.97 ou par mail à ludomediatheque@frouard.fr.. Tout public

Mercredi 2023-11-29 14:30:00 fin : 2023-11-29 16:30:00. 0 EUR.

10-12 rue de Metz

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Guillaume VOINOT from LUDOLOTTE and the FROUARD toy library invite you to come and try out the latest in board games.

You’ll even be able to buy your discoveries on the spot at the end of the afternoon.

Playful afternoon at Frouard’s ludo-médiathèque.

Free for children aged 8 and over.

Information: 03.83.24.36.97 or e-mail ludomediatheque@frouard.fr.

Guillaume VOINOT de LUDOLOTTE y la ludoteca FROUARD le invitan a venir a probar los últimos juegos de mesa.

Incluso podrás comprar tus descubrimientos in situ al final de la tarde.

Tarde lúdica en la ludoteca Frouard.

Gratuito para niños a partir de 8 años, sin reserva previa.

Información: 03.83.24.36.97 o correo electrónico ludomediatheque@frouard.fr.

Guillaume VOINOT von der LUDOLOTTE und die Ludo-Mediathek von FROUARD laden Sie ein, die neuesten Gesellschaftsspiele zu entdecken und auszuprobieren.

Am Ende des Nachmittags können Sie Ihre Entdeckungen sogar vor Ort kaufen.

Spielnachmittag in der Ludo-Mediathek von Frouard.

Kostenlos | ab 8 Jahren | ohne Reservierung.

Informationen: 03.83.24.36.97 oder per E-Mail an ludomediatheque@frouard.fr.

Mise à jour le 2023-11-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY