Stages gourmands Gâteaux de voyage 10-12 Rue de la Liberté Ussel, 25 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

La Chocolaterie Lamy vous propose des stages gourmands; stage gâteaux de voyage. Envie de connaitre les secrets des savoureux et craquants cakes fruités et chocolatés? Venez réaliser ce stage au sein de notre atelier de fabrication…!.

2023-11-25 à ; fin : 2023-11-25 12:00:00. .

10-12 Rue de la Liberté

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Chocolaterie Lamy offers you gourmet courses; travel cakes course. Want to know the secrets of tasty and crunchy fruity and chocolate cakes? Come to realize this training course within our workshop of manufacture…!

Chocolaterie Lamy le ofrece cursos gourmet; curso de pasteles de viaje. ¿Quiere conocer los secretos de los sabrosos y crujientes pasteles de fruta y chocolate? Ven a hacer este curso en nuestro taller..

Die Chocolaterie Lamy bietet Ihnen Kurse für Feinschmecker an; Reisekuchenkurs. Möchten Sie die Geheimnisse der fruchtigen und schokoladigen Cakes kennen lernen? In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie Ihre Kuchen selbst herstellen können…!

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze