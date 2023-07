Soirée Techno et Mojitos #1 10-12 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, 19 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Première soirée Techno/Mojitos pour fêter l’été le Mercredi 19 Juillet à partir de 19h au Magma Terra☀️

Bar et Restaurant ouvert normalement !



Réservations conseillées au 09 83 00 82 75.

2023-07-19 19:00:00 fin : 2023-07-19 . .

10-12 Place Maurice Faure Magma Terra

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



First Techno/Mojitos party to celebrate summer, Wednesday July 19 from 7pm at Magma Terra?

Bar and Restaurant open as usual!



Reservations recommended on 09 83 00 82 75

Primera fiesta Techno/Mojitos para celebrar el verano el miércoles 19 de julio a partir de las 19:00 en Magma Terra?

¡Bar y Restaurante abiertos como siempre!



Se recomienda reservar en el 09 83 00 82 75

Die erste Techno/Mojitos-Party, um den Sommer zu feiern, findet am Mittwoch, den 19. Juli ab 19 Uhr im Magma Terra?

Bar und Restaurant normal geöffnet!



Reservierungen werden unter 09 83 00 82 75 empfohlen

Mise à jour le 2023-07-15 par Valence Romans Tourisme