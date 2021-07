10/07/21 – LES ATELIERS JEUNESSE du FESTIVAL DE POESIE DE LA GRANGE AUX BELLES LES PETITS POETES / FONTAINE WALLACE, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

10/07/21 – LES ATELIERS JEUNESSE du FESTIVAL DE POESIE DE LA GRANGE AUX BELLES

LES PETITS POETES / FONTAINE WALLACE, le samedi 10 juillet à 16:00

**Programme des ateliers jeunesse** ———————————– Samedi 10 juillet —————– ### _>> Suivis de dédicaces des auteurs – chèques Lire offerts (dans la limite du nombre disponible et de 2 par famille) <<_ ### **« Petits poètes-traducteurs » avec Ioana Castigyanis** ### Dans cet atelier, nous allons lire un poème en espagnol comme s’il agissait d’un texte d’un auteur inconnu, trouvé dans la bibliothèque d’une vieille maison de campagne à Castille, ou parmi les papiers du grand-père d’un ami. ### Nous nous laisserons emporter par la sonorité des mots espagnols, par leur musique et la possibilité de les associer librement à des mots français pour en faire une traduction « imaginaire » **16h, 17h et 18h** Durée : 45 min à 1h 1 atelier pour les enfants 9-10 ans 1 atelier pour les enfants 11-12 ans 1 atelier pour les enfants de 13 – 14 ans **Inscription gratuite :** [**[lespetitspoetes@crl10.net](mailto:lespetitspoetes@crl10.net)**](mailto:[lespetitspoetes@crl10.net](mailto:lespetitspoetes@crl10.net)) ### **“Mythologie” avec Isabelle Pandazopoulos** ### Dans cet atelier, il s'agira d'explorer la figure du héros, d'affronter les monstres, et d'aborder la question du mal, de la violence, de l'amour.... tels des parcours initiatiques qui aident à grandir et à penser **16h et 16h30** Durée : 30 min Age : 6-12 ans **Inscription gratuite :** [**[lespetitspoetes@crl10.net](mailto:lespetitspoetes@crl10.net)**](mailto:[lespetitspoetes@crl10.net](mailto:lespetitspoetes@crl10.net)) ### **"Écrire sur soi” avec Isabelle Pandazopoulos** ### Un atelier pour se mettre en mouvement, écouter l’autre en soi, les autres autour de soi, en écho et dans la singularité de chaque voix. **17h00** Durée de l'atelier : 40 min Âge : 13 à 16 ans **Inscription gratuite :** [**lespetitspoetes@crl10.net**](mailto:lespetitspoetes@crl10.net) ### **“Poèmes en langue des signes pour tous" avec Pénélope** ### Pour passer un moment agréable et créatif, apprendre en douceur les gestes pour le dire... A l'issue de chaque atelier de 30 minutes, Pénélope dédicacera « Des mains pour dire je t’aime », « Amour… Rouge », « Colombe blanche » aux éditions des Grandes Personnes. **16h, 17h et 18h** Durée : 30 min Âge : 5 à 10 ans **Inscription gratuite :** [**lespetitspoetes@crl10.net**](mailto:lespetitspoetes@crl10.net) ### **--------------** **Tous les détails de chaque intervention ici :** [**[https://openagenda.com/workshop-festival-poesie-grange](https://openagenda.com/workshop-festival-poesie-grange)**](https://openagenda.com/workshop-festival-poesie-grange)**...** __________________ **Un événement CRL10 en partenariat avec :** "Le Quatre-Un", collectif de poètes contemporains La Bibliothèque François Villon, Paris 10è L'association L.I.R.E La Librairie Carino, Paris 10ème Le Lycée Corlbert Le Collège Grange aux Belles L'association Ngamb'art L'Association Magab L'Association Comeonson Les bénévoles et les familles du quartier ainsi que du centre d'animation **Un événement qui s’inscrit dans le cadre de :** [PARTIR EN LIVRE](https://www.partir-en-livre.fr), du Centre National du Livre (Ministère de la Culture), "ICI et AILLEURS", porté par la FRMJC- IDF avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France (D.R.A.C, Région Ile de France) et avec avec le soutien de la CAF de Paris, de la D.A.C, Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, ainsi que la Mairie du 10ème Arrondissement de Paris. Gratuit sur inscription conseillée Dans le cadre de la Journée-Festival de poésie de la Grange aux Belles, les centres d'animation du Xème convient les familles à des ateliers animés par des autrices jeunesse LES PETITS POETES / FONTAINE WALLACE 16, rue Boy Zelenski Paris Paris 10e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T20:00:00