Voulez-vous apprendre/parler/perfectionner une nouvelle langue ? Le café linguistique, organisé par Borderline Fabrika et deux volontaires européens du Bureau Information Jeunesse, commence bientôt ! Il y aura l'opportunité de parler: Anglais, Basque, Espagnole, Française, Italienne. Nous allons créer des couples ou petits groupes, dans lesquels vous pouvez améliorer une certaine langue en parlant de certains sujets qu'on vous va proposer. En plus, il y aura l'opportunité de boire un verre au bar de Borderline Fabrika! Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

2022-01-10T16:00:00 2022-01-10T18:30:00;2022-01-27T18:00:00 2022-01-27T20:30:00

