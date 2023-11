Etoiles de carton et de papier 1 ZA des Granges Chambon-sur-Voueize, 13 décembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Toujours du cartonnage avec Romain : cette fois pour créer votre déco de Noel ! Il sera encore temps! A partir de 8 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

1 ZA des Granges

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Still cardboard with Romain: this time to create your Christmas decoration! There’s still time! Ages 8 and up.

Más cartón con Romain: ¡esta vez para crear tu decoración navideña! ¡Aún estás a tiempo! A partir de 8 años.

Immer noch Kartonnage mit Romain: dieses Mal, um Ihre Weihnachtsdekoration zu kreieren! Es ist noch Zeit! Ab 8 Jahren.

