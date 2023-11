Les Fées : cadeaux pour la placète ! 1 ZA des Granges Chambon-sur-Voueize, 2 décembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Pour la semaine Nationale des ressourceries, Tracey PicaPica vous invite a fabriquer une petite fée porteuse de vos attentions pour la planète..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

1 ZA des Granges

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For National Recycling Week, Tracey PicaPica invites you to make a little fairy to show your care for the planet.

Con motivo de la Semana Nacional del Reciclaje, Tracey PicaPica te invita a hacer una pequeña hada para mostrar tu preocupación por el planeta.

Für die Nationale Woche der Ressourcensammlungen lädt Tracey PicaPica Sie dazu ein, eine kleine Fee zu basteln, die Ihre Aufmerksamkeit für den Planeten trägt.

