Atelier de la Dynamo 1 ZA des Granges Chambon-sur-Voueize, 22 novembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Atelier de cartonnage!

Romain vous accueillera pour créer de jolies boîtes à partir de papier et de carton de calendrier.

Le résultat est bluffant!

A partir de 8 ans- Atelier à prix libre et sur réservation au 05 55 65 00 47.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:00:00. .

1 ZA des Granges

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Cardboard workshop!

Romain will welcome you to create beautiful boxes from calendar paper and cardboard.

The results are stunning!

Ages 8 and up – Free workshop, by reservation only: 05 55 65 00 47

¡Taller de cartón!

Romain te recibirá para crear bonitas cajas de papel y cartón de calendario.

¡Los resultados son asombrosos!

A partir de 8 años – Taller gratuito, previa reserva en el 05 55 65 00 47

Ein Workshop über Kartonagen!

Romain wird mit dir hübsche Schachteln aus Papier und Kalenderkarton herstellen.

Das Ergebnis ist verblüffend!

Ab 8 Jahren – Kostenloser Workshop mit Reservierung unter 05 55 65 00 47

Mise à jour le 2023-10-17 par Creuse Tourisme