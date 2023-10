Atelier de la Dynamo : Atelier d’assemblage 1 ZA des Granges Chambon-sur-Voueize, 11 novembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Atelier d’assemblage: les Elfes du jardin

Marie-Isabelle vous invite à fabriquer votre petit elfe de jardin avec des matériaux de récupération.

Une activité qui ne nécessite pas de compétences en bricolage, drôle et pleine d’imagination!

Participation à prix libre et sur inscription..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

1 ZA des Granges

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Assembly workshop: Garden elves

Marie-Isabelle invites you to make your own little garden elf from recycled materials.

A fun, imaginative activity that requires no DIY skills!

Participation is free of charge and subject to registration.

Taller de montaje: duendes de jardín

Marie-Isabelle te invita a crear tu propio duendecillo de jardín con materiales reciclados.

Es una actividad divertida e imaginativa que no requiere conocimientos de bricolaje

La participación es gratuita y está sujeta a inscripción.

Workshop: Die Elfen des Gartens

Marie-Isabelle lädt Sie dazu ein, Ihre eigene kleine Gartenelfe aus Abfallmaterialien zu basteln.

Diese Aktivität erfordert keine handwerklichen Fähigkeiten, ist lustig und voller Fantasie!

Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert eine Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par Creuse Confluence Tourisme