Café associatif estival à la Dynamo 1 ZA des Granges Chambon-sur-Voueize, 15 juillet 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Cet été, vous pourrez déguster une glace, vous désaltérer d’une boisson fraîche, vous régaler d’une pâtisserie, et passer un agréable moment dans le jardin arboré de la Dynamo. Un moment pour jouer avec les jeux mis à disposition, pour s’informer ou se distraire avec des animations variées..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 17:00:00. .

1 ZA des Granges Ressourcerie la Dynamo

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This summer, you can enjoy an ice cream, quench your thirst with a cold drink, indulge in a pastry, and spend a pleasant moment in the Dynamo’s tree-lined garden. A moment to play with the games provided, to get informed or to be entertained by a variety of activities.

Este verano, podrás disfrutar de un helado, una bebida fría o un pastelito, y pasar un rato agradable en el jardín Dynamo. Es un lugar ideal para jugar a los juegos que se ofrecen, informarse o divertirse con diversas actividades.

In diesem Sommer können Sie ein Eis essen, ein kühles Getränk trinken, sich an einem Gebäck erfreuen und einen angenehmen Moment im baumbestandenen Garten des Dynamo verbringen. Ein Moment, um mit den bereitgestellten Spielen zu spielen, sich zu informieren oder sich mit verschiedenen Animationen zu unterhalten.

Mise à jour le 2023-06-18 par Creuse Confluence Tourisme