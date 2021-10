Bordeaux Hotel de région Bordeaux, Gironde 1 webinaire par semaine de 30 mns : 1 thématique / 1 expert Hotel de région Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

1 webinaire par semaine de 30 mns : 1 thématique / 1 expert Hotel de région, 2 novembre 2021, Bordeaux. 1 webinaire par semaine de 30 mns : 1 thématique / 1 expert

du mardi 2 novembre au mardi 7 décembre à Hotel de région

Mardi 2 novembre 2021 de 12h à 12h30 Thématique : De la promesse de vente à la reprise effective quelles démarches réaliser ? Intervenante : Lucile VALLET, Conseillère en gestion d’entreprises spécialisée dans les transmissions d’entreprise Mardi 9 novembre 2021 de 12h à 12h30 Thématique : financer sa reprise d’entreprise ? des outils à disposition Intervenants : Réseau Entreprendre + Réseau Initiatives Mardi 16 novembre 2021 de 12h à 12h30 Thématique : Et si le meilleur des repreneurs était déjà dans votre entreprise ? Intervenant : Réseau URSCOP Mardi 23 novembre 2021 de 12h à 12h30 Thématique : Evaluer son entreprise – les conseils, les erreurs à ne pas faire Intervenant : Réseau CCI et CMA Mardi 30 novembre 2021 de 12h à 12h30 Thématique : comment bien mener sa transmission : démarches et fiscalité Intervenant : barreau des avocats de Bordeaux Mardi 30 novembre 2021 de 12h à 12h30 Thématique : comment bien mener sa transmission : démarches et fiscalité Intervenant : barreau des avocats de Bordeaux Mardi 7 décembre 2021 de 12h à 12h30 Thématique : découvrez une collectivité qui s’engage pour favoriser la transmission Reprise sur son territoire Intervenant : Communauté de Communes Vienne et Gartempe

Gratuit sur inscription

Tous les mardis, de 12h à 12h30, intervention d’expert(e)s autour d’une thématique en lien avec la transmission-reprise d’entreprise Hotel de région 14 Rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Bruno Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T12:00:00 2021-11-02T12:30:00;2021-11-09T12:00:00 2021-11-09T12:30:00;2021-11-16T12:00:00 2021-11-16T12:30:00;2021-11-23T12:00:00 2021-11-23T12:30:00;2021-11-30T12:00:00 2021-11-30T12:30:00;2021-12-07T12:00:00 2021-12-07T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hotel de région Adresse 14 Rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Hotel de région Bordeaux