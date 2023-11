Concert des Troubamours 1 Village des Combes Broût-Vernet, 16 décembre 2023, Broût-Vernet.

Broût-Vernet,Allier

Un duo de Troubadours modernes entre Musette Jazz et Swing pour chanter avec humour l’Amour avec ses rencontres … et chamailleries aussi..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 22:30:00. EUR.

1 Village des Combes La Brouette en Scène

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A duo of modern Troubadours with a touch of Musette Jazz and Swing, singing with humor about Love and its encounters? and squabbles too.

Un dúo de Trovadores modernos con una mezcla de Musette Jazz y Swing, que cantan con humor la historia del amor y sus encuentros… y también sus disputas.

Ein modernes Troubadour-Duo zwischen Musette, Jazz und Swing, das mit Humor von der Liebe und ihren Begegnungen singt… und auch von ihren Zankereien.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme Val de Sioule