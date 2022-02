1 vers 2 trop L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Une soirée toute en poésie et en harmonie pour bien finir la semaine. 1 vers 2 trop, (poésique, Mars) près mille déboires, de groupes en bou- teilles, c’est dans le fond du verre que ce duo a fermenté. Entre deux boeufs sau- cés à la bourguignone est née l’envie d’ac- coucher de poésies allongées sur son lit de musique : en somme de la « poésique ». « Beau comme une rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie. » Alors, trinquer avec des vers de Genet, se tâcher de rouge Aragon et rire aux éclats avec ce Rictus crispé ; donner à voir le noir des sels Glissant sur les tourments d’Artaud ; et palabrer avec Baldwin sous l’oeil pervers de Miller. La recette est simple : des textes posés sur l’harmonie du piano qui entre en cadence avec les peaux de fûts ; le tout arrosé d’une voix entre spoken words et chanson. Prix libre [https://youtu.be/qvWZjI69_SE](https://youtu.be/qvWZjI69_SE) [https://1vers2trop.bandcamp.com/album/3-4](https://1vers2trop.bandcamp.com/album/3-4)

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

