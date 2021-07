Lyon H7 - Lieu Totem Métropole de Lyon 1 verre 1 job ⚡️ H7 – Lieu Totem Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

1 verre 1 job ⚡️ H7 – Lieu Totem, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lyon. 1 verre 1 job ⚡️

H7 – Lieu Totem, le mardi 13 juillet à 19:00

**1 verre 1 job ⚡️** ——————– Cet événement est gratuit et ouvert à tous sur inscription. Venez rencontrer les start-up de H7 qui recrutent autour d’un verre sur HEAT. Echangez avec les équipes, trouvez votre job de rêve en start-up. les start-up recrutent ? Elles recherchent des talents, comme vous. Consultez leurs offres et rencontrez les dans un cadre informel.

Gratuit sur inscription

Venez rencontrer les start-up de H7 qui recrutent autour d’un verre sur HEAT. Echangez avec les équipes, trouvez votre job de rêve en start-up. H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T19:00:00 2021-07-13T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu H7 - Lieu Totem Adresse 70 quai Perrache, 69002, Lyon Ville Lyon lieuville H7 - Lieu Totem Lyon