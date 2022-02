1 Tour 2 mains : Porte-gâteau Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

1 Tour 2 mains : Porte-gâteau Bazas, 19 février 2022, Bazas. 1 Tour 2 mains : Porte-gâteau Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas

2022-02-19 15:00:00 – 2022-02-19 16:00:00 Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

Fabrication d'un porte-gâteau en tissu. Durant cet atelier couture, les débutants sont les bienvenus ! La fabrication d'un porte-gâteau en tissu permet de s'attaquer aux points et aux techniques même les plus basiques.

