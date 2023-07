A la rencontre des producteurs : La Belle Botte 1 Tirvaillas Pageas, 11 août 2023, Pageas.

Pageas,Haute-Vienne

Venez découvrir la ferme maraîchère La Belle Botte (légumes, fruits, farine, huile,…) Au programme : visite de ferme, atelier créatif « Les Familles de Légumes » et marché de produits locaux (miel, savons, bières, fromages). Pensez à apporter vos paniers ! Réservation obligatoire visite et atelier..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 19:00:00. .

1 Tirvaillas

Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the La Belle Botte market-garden farm (vegetables, fruit, flour, oil, etc.). On the program: farm visit, creative workshop « Les Familles de Légumes » and local produce market (honey, soaps, beer, cheese). Don’t forget to bring your baskets! Visits and workshops must be booked in advance.

Venga a descubrir la granja-hortaliza La Belle Botte (verduras, frutas, harina, aceite, etc.). En el programa: visita a la granja, taller creativo « Les Familles de Légumes » (Las Familias de Verduras) y mercado de productos locales (miel, jabones, cerveza, queso). No olvide traer sus cestas Imprescindible reservar para las visitas y los talleres.

Entdecken Sie den Gemüsebauernhof La Belle Botte (Gemüse, Obst, Mehl, Öl…). Auf dem Programm stehen: Hofbesichtigung, Kreativ-Workshop « Les Familles de Légumes » und ein Markt mit lokalen Produkten (Honig, Seifen, Bier, Käse). Denken Sie daran, Ihre Körbe mitzubringen! Reservierung für Besuch und Workshop erforderlich.

