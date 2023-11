VACANCES DE NOËL AU MUSÉE SAINT-RAYMOND 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Comme à chaque vacances scolaires, l’équipe du musée vous propose de nombreuses activités, pour les petits ou pour les grands. Faites votre choix et ne tardez pas à réserver !.

2023-12-23 fin : 2024-01-08 18:00:00. EUR.

1 Ter Place Saint-Sernin MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



As in every school vacation, the museum team offers a wide range of activities for young and old alike. Make your choice, and don’t delay in booking!

Como en todas las vacaciones escolares, el equipo del museo ofrece un amplio abanico de actividades para grandes y pequeños. Haga su elección y no tarde en reservar

Wie in jeder Schulferienwoche bietet Ihnen das Museumsteam zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein an. Treffen Sie Ihre Wahl und warten Sie nicht zu lange mit der Reservierung!

