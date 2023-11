DES VIKINGS AU MUSÉE ! 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse, 3 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez découvrir le temps d’un dimanche la vie quotidienne des voyageurs scandinaves de l’ère viking..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

1 Ter Place Saint-Sernin MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Come and discover the daily life of Scandinavian travelers during the Viking era.

Venga a descubrir la vida cotidiana de los viajeros escandinavos durante la época vikinga.

Erleben Sie einen Sonntag lang das Alltagsleben der skandinavischen Reisenden der Wikingerzeit.

