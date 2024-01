Concert Fox’s Barn 1 Square Édouard Herriot Gelos, vendredi 19 janvier 2024.

Gelos Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Le Bistrot du Pradeau accueille de la folk celtique vendredi 19 janvier pour débuter l’année !

Mélange intéressant et chaleureux, les Fox’s barn nous font voyager aux pays des lutins et de la guiness, pour danser au son des violons, de la guitare et du bandjo. Un vrai régal !

Happy hour à 18h30

Début du Concert à 20h00

EUR.

1 Square Édouard Herriot Bistrot du Pradeau

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Pau