Gelos en musique : Lalal’ere, Duo de Musique Irlandaise 1 Square Édouard Herriot Gelos, 8 octobre 2023, Gelos.

Gelos,Pyrénées-Atlantiques

Lalal’eire, Duo de musique irlandaise : Jean-Noël Berra et Noémie Roig

Pause restauration

En deuxième partie Le Groupe du coin : Arnaud Cance, Nicolas Blaise et Xavier Mouly.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

1 Square Édouard Herriot Bistrot du Pradeau

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lalal’eire, Irish music duo: Jean-Noël Berra and Noémie Roig

Catering break

Second half Le Groupe du coin: Arnaud Cance, Nicolas Blaise and Xavier Mouly

Lalal’eire, dúo de música irlandesa: Jean-Noël Berra y Noémie Roig

Pausa de restauración

Segundo tiempo Le Groupe du coin: Arnaud Cance, Nicolas Blaise y Xavier Mouly

Lalal’eire, Duo für irische Musik: Jean-Noël Berra und Noémie Roig

Pause mit Essen und Trinken

Im zweiten Teil Le Groupe du coin: Arnaud Cance, Nicolas Blaise und Xavier Mouly

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pau