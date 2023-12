Les Lumières de Biarritz : Visite guidée 1 Square d’Ixelles Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 18:00:00

fin : 2023-12-29 19:30:00 Places limitées Réservation conseillée. Balade pédestre d'environ 2 km à la tombée de la nuit de l'Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Au fil des illuminations, découvrez l'histoire de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et de la naissance du surf sur la côte biarrote.

1 Square d'Ixelles Office de Tourisme

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

