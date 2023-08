Biarritz d’Histoire en histoires : Des baleines aux Tontons surfeurs 1 Square d’Ixelles Biarritz, 20 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Places limitées Réservation conseillée

L’histoire de Biarritz, de ses monuments, de son patrimoine, mais aussi de ses aspects insolites vous seront commentés lors de cette visite au cœur de la ville et le long de son littoral.

Balade pédestre d’environ 2,5 km de l’Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Découvrez l’histoire de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et de la naissance du surf sur la côte biarrote.

Point de rendez-vous et de départ Square d’Ixelles à l’Office du Tourisme..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 11:30:00. EUR.

1 Square d’Ixelles Office de Tourisme

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Limited places Reservation recommended

The history of Biarritz, its monuments, its heritage, but also its unusual aspects will be commented on during this visit to the heart of the city and along its coastline.

A 2.5 km walk from the Hôtel du Palais to the Rocher de la Vierge, passing by the Grande Plage and the Port des Pêcheurs. Discover the history of the city around the themes of whale hunting, great couturiers, crowned heads and the birth of surfing on the Biarritz coast.

Meeting point and departure point Square d’Ixelles at the Tourist Office.

Plazas limitadas Se recomienda reservar

La historia de Biarritz, sus monumentos, su patrimonio, pero también sus aspectos insólitos le serán explicados durante esta visita al corazón de la ciudad y a lo largo de su litoral.

Un paseo de 2,5 km desde el Hôtel du Palais hasta el Rocher de la Vierge pasando por la Grande Plage y el Port des Pêcheurs. Descubra la historia de la ciudad en torno a los temas de la pesca de la ballena, los grandes modistos, las cabezas coronadas y el nacimiento del surf en la costa de Biarritz.

Punto de encuentro y salida Square d’Ixelles en la Oficina de Turismo.

Begrenzte Plätze Reservierung empfohlen

Die Geschichte von Biarritz, seine Denkmäler, sein Erbe, aber auch seine ungewöhnlichen Aspekte werden Ihnen auf diesem Rundgang durch das Herz der Stadt und entlang der Küste erläutert.

Ein Spaziergang von ca. 2,5 km vom Hôtel du Palais über den Grande Plage und den Port des Pêcheurs bis zum Rocher de la Vierge. Entdecken Sie die Geschichte der Stadt rund um die Themen Walfang, große Modedesigner, gekrönte Häupter und die Entstehung des Surfens an der Küste von Biarritz.

Treffpunkt und Abfahrt Square d’Ixelles am Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Biarritz