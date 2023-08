Biarritz d’Histoire en histoires : L’Avenue de l’Impératrice et ses villas 1 Square d’Ixelles Biarritz, 14 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

L’Avenue de l’Impératrice et ses villas

Partez à la découverte de cette avenue emblématique de Biarritz par son patrimoine bâti.

Ses villas, construites sur une partie de ce qui fut le Domaine Impérial, recèlent une foule d’anecdotes sur leurs propriétaires et les personnalités qui y ont vécu.

La visite se terminera à la Pointe Saint Martin avec sa vue exceptionnelle sur Biarritz.

Balade pédestre d’1,5 km le long de l’avenue de l’Impératrice.

Point de rendez-vous et de départ Square d’Ixelles à l’Office du Tourisme.

Arrivée au plateau du Phare..

2023-09-14

1 Square d’Ixelles Office de Tourisme

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Avenue de l’Impératrice and its villas

Discover this emblematic avenue of Biarritz by its built heritage.

Its villas, built on a part of what was the Imperial Domain, contain a wealth of anecdotes about their owners and the personalities who lived there.

The visit will end at the Pointe Saint Martin with its exceptional view on Biarritz.

A 1.5 km walk along the Avenue de l’Impératrice.

Meeting and departure point at the Tourist Office in Square d’Ixelles.

Arrival at the plateau du Phare.

La Avenue de l’Impératrice y sus villas

Descubra esta emblemática avenida de Biarritz a través de su patrimonio construido.

Sus villas, construidas sobre una parte de lo que fue el Domaine Impérial, encierran una gran cantidad de anécdotas sobre sus propietarios y las personalidades que vivieron allí.

La visita terminará en la punta Saint Martin, con su excepcional vista de Biarritz.

Recorrido de 1,5 km por la Avenue de l’Impératrice.

Punto de encuentro y salida Square d’Ixelles en la Oficina de Turismo.

Llegada al Plateau du Phare.

Die Avenue de l’Impératrice und ihre Villen

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in dieser Avenue, die aufgrund ihres baulichen Erbes ein Symbol für Biarritz ist.

Die Villen, die auf einem Teil der ehemaligen Domaine Impérial errichtet wurden, bergen eine Fülle von Anekdoten über ihre Besitzer und die Persönlichkeiten, die dort gelebt haben.

Der Rundgang endet an der Pointe Saint Martin mit ihrem außergewöhnlichen Blick auf Biarritz.

1,5 km langer Spaziergang entlang der Avenue de l’Impératrice.

Treffpunkt und Startpunkt Square d’Ixelles am Fremdenverkehrsamt.

Ankunft auf dem Plateau du Phare.

