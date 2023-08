Biarritz d’Histoire en histoires : Les Années folles et l’Art déco 1 Square d’Ixelles Biarritz, 12 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Après le Second Empire, ce sont les Années Folles qui ont donné à Biarritz une notoriété internationale. Retrouvez l’ambiance festive d’après-guerre au travers des artistes et personnalités qui ont marqué Biarritz de leur passage : Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry et bien d’autres…

Cette rétrospective permettra une découverte de l’architecture emblématique de l’époque : l’Art Déco.

A 10h – Durée 1h30

Point de rendez-vous et de départ Square d’Ixelles à l’Office du Tourisme..

1 Square d’Ixelles Office de Tourisme

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the Second Empire, it was the Roaring Twenties that gave Biarritz its international reputation. Rediscover the festive atmosphere of the post-war years through the artists and personalities who left their mark on Biarritz: Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry and many others?

This retrospective will allow you to discover the emblematic architecture of the period: Art Deco.

At 10 a.m. – Duration 1h30

Meeting point and departure point Square d’Ixelles at the Tourist Office.

Después del Segundo Imperio, fueron los locos años veinte los que dieron a Biarritz su reputación internacional. Redescubra el ambiente festivo de la posguerra a través de los artistas y personalidades que dejaron su huella en Biarritz: Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry y muchos otros..

Esta retrospectiva le permitirá descubrir la arquitectura emblemática de la época: el Art Déco.

A las 10 h – Duración 1h30

Punto de encuentro y salida Square d’Ixelles en la Oficina de Turismo.

Nach dem Second Empire waren es die Années Folles, die Biarritz zu internationaler Berühmtheit verhalfen. Entdecken Sie die festliche Atmosphäre der Nachkriegszeit anhand der Künstler und Persönlichkeiten, die Biarritz geprägt haben: Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry und viele andere?

Diese Retrospektive bietet die Möglichkeit, die emblematische Architektur dieser Epoche zu entdecken: das Art Déco.

Um 10 Uhr – Dauer 1,5 Stunden

Treffpunkt und Abfahrt am Square d’Ixelles beim Fremdenverkehrsamt.

