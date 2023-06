Camp Céline Dumerc UGAP Basket 1 Rue Zamenhof Bourg-de-Péage, 3 juillet 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Ce stage est 100% féminin, en immersion au coeur du Campus de Sports Féminins.

Sur inscription par le site web.

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

1 Rue Zamenhof Complexe Vercors

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This is a 100% women’s course, immersed in the heart of the Women’s Sports Campus.

Registration via the website

Se trata de un curso 100% femenino, inmerso en el corazón del Campus Deportivo de la Mujer.

Inscripción a través de la página web

Dieses Praktikum ist 100% weiblich und findet im Herzen des Campus für Frauensport statt.

Nach Anmeldung über die Website

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme