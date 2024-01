Film – Perfect days (VO) 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André, dimanche 14 janvier 2024.

Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 21:00:00

fin : 2024-01-14

Drame, Comédie

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien.

Durée : 2h05.

1 Rue Winston Churchill Cinéma La Rotonde

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne



