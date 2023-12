Film – Migration 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André, 29 décembre 2023, Pléneuf-Val-André.

Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 17:30:00

fin : 2023-12-29

Animation, Aventure, Comédie, Famille

La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger paisiblement et définitivement avec sa famille, dans leur petite mare de la Nouvelle Angleterre, sa femme Pam serait plutôt du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer à ses enfants – Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen – le reste du monde. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille : destination la Jamaïque, en passant par New York. Alors qu’ils s’envolent vers le soleil pour l’hiver, le plan si bien tracé des Colvert va vite battre de l’aile. Mais la tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les choses va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus que prévu.

Durée : 1h32.

1 Rue Winston Churchill Cinéma La Rotonde

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne



