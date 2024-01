Exposition à Laon : « Dites 33, 700 ans de soins dans l’Aisne » 1 Rue William Henry Waddington Laon, mercredi 3 janvier 2024.

Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 09:00:00

fin : 2024-02-09 17:00:00

Une expo gratuite à Laon sur le soin des corps au fil des siècles…

Comment l’organisation des soins a-t-elle évolué au fil des siècles ? Qui a pris en charge la guérison des âmes et des corps ? Quel impact ont eu les évolutions techniques et les deux guerres mondiales sur les pratiques médicales ?

Quelles figures ont marqué le territoire de l’Aisne dans le domaine médical ?

Les Archives départementales feront défiler les siècles, depuis les premiers hôtels-Dieu jusqu’aux centres hospitaliers d’aujourd’hui, pour mieux comprendre notre système de santé, ses faiblesses mais aussi ses héritages et ses forces.

A noter que l’exposition sera accompagnée d’un catalogue et d’un cycle de conférences…

Entrée libre et gratuite au CABA du lundi au vendredi de 9h à 17h (et chaque premier dimanche du mois de 9h à 18h)

1 Rue William Henry Waddington

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-04 par SIM Hauts-de-France – OT du Pays de Laon