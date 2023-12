CHÂTEAU EN MUSIQUE 1 Rue Viollet le Duc Carcassonne, 4 décembre 2023, Carcassonne.

Le Centre des monuments nationaux vous invite à vivre une soirée musicale exceptionnelle à la nuit tombée au coeur de la Cité dans le château comtal.

Entrez dans ce lieu où musique et histoire se rencontrent et déambulez sur des rythmes différents pour vivre une expérience sensorielle unique ! Harpes, oud, accordéon et voix résonneront tout au long de votre parcours de visite dans le Château..

2023-12-08 17:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. EUR.

1 Rue Viollet le Duc

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The Centre des Monuments Nationaux invites you to enjoy an exceptional musical evening at nightfall in the heart of the Cité, in the Château Comtal.

Enter this place where music and history meet, and stroll to different rhythms for a unique sensory experience! Harps, ouds, accordions and voices will resonate throughout your visit to the Château.

El Centre des monuments nationaux le invita a disfrutar de una velada musical excepcional al anochecer en el corazón de la Cité, en el Château Comtal.

Entre en este lugar donde la música y la historia se dan la mano y deambule al son de diferentes ritmos para vivir una experiencia sensorial única Arpas, ouds, acordeones y voces sonarán durante toda su visita al Château.

Das Centre des monuments nationaux lädt Sie ein, bei Einbruch der Dunkelheit im Herzen der Cité im Grafenschloss einen außergewöhnlichen musikalischen Abend zu erleben.

Betreten Sie diesen Ort, an dem Musik und Geschichte aufeinandertreffen, und schlendern Sie zu verschiedenen Rhythmen, um eine einzigartige Sinneserfahrung zu machen! Harfen, Oud, Akkordeon und Stimmen werden auf Ihrem Rundgang durch das Schloss erklingen.

