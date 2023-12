BESTIAIRE MUSICAL DE RENART 1 Rue Viollet le Duc Carcassonne, 4 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Les animaux du Roman de Renart s’invitent au château de Carcassonne pour une journée au rythme de la musique médiévale.

à 9h30 – 12h30 et 13h30 – 15h45

Fière, la reine lionne, Renart le goupil, Ysengrin le loup et Tybert le chat sont de retour ! Dans les deux cours du monument, les principaux animaux du célèbre Roman de Renart prennent vie au son de la musique médiévale et s’animent avec des numéros de jonglage.

Inclus dans le droit d’entrée du monument..

2023-12-08 09:30:00 fin : 2023-12-08 15:30:00. EUR.

1 Rue Viollet le Duc

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The animals of Renart’s novel come to Carcassonne castle for a day of medieval music.

9:30am – 12:30pm and 1:30pm – 3:45pm

Fière, the lion queen, Renart the wolf, Ysengrin the wolf and Tybert the cat are back! In the monument?s two courtyards, the main animals of the famous Roman de Renart come to life to the sound of medieval music, and come to life with juggling acts.

Included in monument admission.

Los animales de la novela de Renart llegan al castillo de Carcasona para una jornada de música medieval.

de 9h30 a 12h30 y de 13h30 a 15h45

Fière, la reina leona, Renart el lobo, Ysengrin el lobo y Tybert el gato ¡están de vuelta! En los dos patios del monumento, los principales animales del famoso Roman de Renart cobran vida al son de la música medieval y se animan con números de malabares.

Incluido en la entrada al monumento.

Die Tiere aus dem Roman de Renart laden sich in das Schloss von Carcassonne ein, um einen Tag im Rhythmus mittelalterlicher Musik zu verbringen.

um 9.30 – 12.30 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr

Fière, die Löwenkönigin, Renart der Wolf, Ysengrin der Wolf und Tybert die Katze sind wieder da! In den beiden Höfen des Monuments erwachen die wichtigsten Tiere aus dem berühmten Roman de Renart zu mittelalterlicher Musik zum Leben und werden mit Jongliernummern zum Leben erweckt.

In der Eintrittsgebühr für das Denkmal inbegriffen.

Mise à jour le 2023-12-01 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne