JEP 2023 – LA MINUTE VIOLETTE 1 Rue Viollet le Duc Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, devenez incollables sur l’histoire du monument et le sport à travers les siècles en apprenant de façon amusante grâce aux questions tirées du chapeau de cette inspectrice des monuments historiques un peu loufoque !

Visite libre et gratuite du Château Comtal toute la journée..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 13:00:00. .

1 Rue Viollet le Duc

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



For the European Heritage Days, learn all about the monument?s history and sport through the centuries in a fun way, thanks to questions drawn from the hat of this zany inspector of historical monuments!

Free admission to the Château Comtal all day.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra todo lo que necesita saber sobre la historia del monumento y del deporte a lo largo de los siglos aprendiendo de forma divertida gracias a las preguntas sacadas de la chistera de este inspector de monumentos históricos un poco alocado

Entrada gratuita al Château Comtal durante todo el día.

An den Europäischen Tagen des Denkmals können Sie alles über die Geschichte des Denkmals und den Sport im Laufe der Jahrhunderte erfahren, indem Sie auf unterhaltsame Weise Fragen aus dem Hut dieser verrückten Inspektorin für historische Denkmäler beantworten

Freie und kostenlose Besichtigung des Grafenschlosses den ganzen Tag über.

