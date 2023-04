VISITES EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 1 Rue Viollet le Duc, 1 avril 2023, Carcassonne.

Pour les Journées nationales « Tourisme et Handicap », des visites découvertes thématiques en LSF permettront tour à tour de découvrir le Monument, d’approfondir l’histoire de la Cité ou encore d’explorer la vie quotidienne au Moyen-Âge.

A partir de 10 ans.

A réserver via la e-billetterie ou sur place à la billetterie du Château comtal, le jour de la visite.

8 euros pour les adultes et les enfants de 7 à 18 ans. Gratuit pour les moins de 7 ans. Livrets FALC disponibles en billetterie ou sur demande par email à l’adresse suivante carcassonne-information@monuments-nationaux.fr.

1 Rue Viollet le Duc

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



For the national « Tourism and Handicap » days, themed discovery tours in LSF will allow you to discover the monument, to learn more about the history of the city or to explore daily life in the Middle Ages.

From 10 years old.

To be booked via the e-ticketing service or on site at the Château Comtal ticket office on the day of the visit.

8 euros for adults and children from 7 to 18 years old. Free for children under 7 years old. FALC booklets available at the ticket office or on request by email at carcassonne-information@monuments-nationaux.fr

Con motivo de las jornadas nacionales « Turismo y discapacidad », las visitas temáticas en LSF permitirán a los visitantes descubrir el monumento, profundizar en la historia de la ciudad o explorar la vida cotidiana en la Edad Media.

A partir de 10 años.

A reservar a través del servicio e-ticketing o in situ en la taquilla del Château Comtal el día de la visita.

8 euros para adultos y niños de 7 a 18 años. Gratuito para los menores de 7 años. Folletos del FALC disponibles en la taquilla o previa solicitud por correo electrónico a carcassonne-information@monuments-nationaux.fr

Anlässlich der nationalen Tage des Tourismus und der Behinderung werden thematische Entdeckungstouren in LSF angeboten, um das Denkmal zu entdecken, die Geschichte der Cité zu vertiefen und das Alltagsleben im Mittelalter zu erkunden.

Für Kinder ab 10 Jahren.

Buchbar über das E-Ticketing oder vor Ort am Tag des Besuchs am Ticketschalter des Grafenschlosses.

8 Euro für Erwachsene und Kinder von 7 bis 18 Jahren. Kostenlos für Kinder unter 7 Jahren. FALC-Hefte sind im Kartenbüro erhältlich oder können per E-Mail an folgende Adresse angefordert werden: carcassonne-information@monuments-nationaux.fr

