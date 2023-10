Visites guidées au Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges, 25 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Pour les vacances de la Toussaint, le musée du Four des Casseaux vous propose de participer à une visite guidée d’1h30 le :

– 25 octobre (15h)

– 27 octobre (15h)

– 31 octobre (15h)

– 02 novembre (15h)

Réservation auprès du musée par téléphone : 05 55 33 28 74..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

1 Rue Victor Duruy Musée du Four des Casseaux

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the All Saints’ vacation, the Four des Casseaux museum invites you to take part in a 1h30 guided tour on :

– october 25 (3pm)

– october 27 (15h)

– october 31st (15h)

– november 02 (15h)

Bookings can be made by calling the museum on 05 55 33 28 74.

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el museo Four des Casseaux le ofrece la posibilidad de participar en una visita guiada de una hora y media el :

– 25 de octubre (15:00 h)

– 27 de octubre (15:00 h)

– 31 de octubre (15h)

– 02 de noviembre (15h)

Las reservas pueden hacerse llamando al museo al 05 55 33 28 74.

In den Allerheiligenferien bietet Ihnen das Musée du Four des Casseaux die Möglichkeit, an einer 1,5-stündigen Führung teilzunehmen am :

– 25. Oktober (15 Uhr)

– 27. Oktober (15 Uhr)

– 31. Oktober (15 Uhr)

– 02. November (15 Uhr)

Reservierung beim Museum per Telefon: 05 55 33 28 74.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Limoges Métropole