Femmes du Feu 1 Rue Victor Duruy Limoges, 28 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Exposition : Femmes du Feu.

Journalières des carrières de kaolin, ouvrières des usines et manufactures, étudiantes et artistes de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Limoges, toutes sont à l’honneur cet été au four des Casseaux. En plus de passionnantes photographies d’archives, de nombreuses créations inédites sont exposées: des premières belles pièces de porcelaines signées par des femmes au 19e siècle en passant par des grands noms des Arts décoratifs du début du 20e (Suzanne Lalique, Marie Bracquemond); 9 artistes contemporaines (Juli About, Matali Crasset, Julie Decubber, Lorraine Garnier, Anna Haillot, Kamila Majcher, Jessica Lajard, Mathilde Sauce, Kartini Thomas) complètent cette frise sociale et artistique forte..

1 Rue Victor Duruy Musée du Four des Casseaux

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition: Women of Fire.

Day laborers in kaolin quarries, factory workers, students and artists at the Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Limoges, all are in the spotlight this summer at the Casseaux kiln. In addition to fascinating archival photographs, many previously unseen creations are on display: from the first beautiful porcelain pieces signed by women in the 19th century, to the great names of early 20th-century decorative arts (Suzanne Lalique, Marie Bracquemond); 9 contemporary artists (Juli About, Matali Crasset, Julie Decubber, Lorraine Garnier, Anna Haillot, Kamila Majcher, Jessica Lajard, Mathilde Sauce, Kartini Thomas) complete this powerful social and artistic frieze.

Exposición: Mujeres de fuego.

Jornaleras de las canteras de caolín, obreras de las fábricas, estudiantes y artistas de la Escuela Nacional de Artes Decorativas de Limoges: todas ellas son protagonistas este verano en el horno de Casseaux. Además de fascinantes fotografías de archivo, se exponen numerosas creaciones inéditas: desde las primeras piezas de porcelana fina firmadas por mujeres en el siglo XIX hasta los grandes nombres de las artes decorativas de principios del siglo XX (Suzanne Lalique, Marie Bracquemond); 9 artistas contemporáneas (Juli About, Matali Crasset, Julie Decubber, Lorraine Garnier, Anna Haillot, Kamila Majcher, Jessica Lajard, Mathilde Sauce, Kartini Thomas) completan esta poderosa cronología social y artística.

Ausstellung: Frauen des Feuers.

Tagelöhnerinnen in den Kaolingruben, Arbeiterinnen in Fabriken und Manufakturen, Studentinnen und Künstlerinnen der Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Limoges – sie alle werden diesen Sommer im Ofen von Casseaux geehrt. Jahrhunderts (Suzanne Lalique, Marie Bracquemond); 9 zeitgenössische Künstlerinnen (Juli About, Matali Crasset, Julie Decubber, Lorraine Garnier, Anna Haillot, Kamila Majcher, Jessica Lajard, Mathilde Sauce, Kartini Thomas) vervollständigen diesen starken sozialen und künstlerischen Fries.

