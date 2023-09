Spectacle : Sur le dos d’une souris 1 Rue Ventecul Étoile-sur-Rhône, 13 décembre 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Qu’arrive t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? Où est l’autre quand il n’est plus là . Où vont les choses et les gens quand on ne les voit plus? Est-ce qu’il reviennent ?.

2023-12-13 11:00:00 fin : 2023-12-13 11:30:00. .

1 Rue Ventecul Médiathèque le Patio

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What happens when you find yourself all alone? Where is the other when he’s gone? Where do things and people go when you can’t see them? Do they come back?

¿Qué ocurre cuando uno se encuentra solo? ¿Dónde está el otro cuando ya no está? ¿Adónde van las cosas y las personas cuando no puedes verlas? ¿Vuelven?

Was passiert, wenn man ganz allein ist? Wo ist der andere, wenn er nicht mehr da ist? Wo gehen die Dinge und Menschen hin, wenn man sie nicht mehr sieht? Kommen sie zurück?

