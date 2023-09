Atelier théâtre enfants 1 rue Sylvia de Luca Martigues, 4 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un atelier théâtre dédié aux enfants proposé par l’association Entrez les Artistes de Martigues.. Enfants

2023-10-04 10:30:00 fin : 2023-10-04 12:00:00. .

1 rue Sylvia de Luca Centre Social de Jonquières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A theater workshop dedicated to children offered by the Entre les Artistes de Martigues association.

Un taller de teatro dedicado a los niños ofrecido por la asociación Entre les Artistes de Martigues.

Ein Theaterworkshop für Kinder, angeboten vom Verein Entre les Artistes de Martigues.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Martigues