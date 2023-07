Portes Ouvertes: Bridge, on en parle ? 1 Rue Suzanne Lenglen Pau, 20 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le Bridge se vit et se partage à tout âge et ce pour toutes les catégories sociales.

Une règle simplifiée lors de l’apprentissage vous permet de jouer tout de suite à la table

Grace aux cours dispensés par l’école de Bridge, vous pourrez accéder à des tournois et aux compétitions

adaptés à votre niveau.

Le Bridge est ludique, plein de surprises et jamais lassant. Il sollicite des aptitudes telles que prises de décision, élaboration de stratégies ou encore communication et gestion du stress.

Donc du suspense et beaucoup d’émotions!

Le Bridge, sport de l’esprit qui se joue avec un partenaire, dans un club et permet de lier de nouvelles

amitiés. La convivialité est de mise et tout évènement est prétexte à la fête.

Le bridge demande de la réflexion et fait sans cesse travailler sa mémoire, gymnastique parfaite pour l’entretien de l’intellect des seniors et l’éveil des plus jeunes..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 20:00:00. EUR.

1 Rue Suzanne Lenglen Bridge Club Pau Pyrénées

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bridge can be played and shared at any age and by all social classes.

A simplified set of rules during the learning process enables you to play at the table straight away

Thanks to Bridge School courses, you’ll be able to take part in tournaments and competitions

adapted to your level.

Bridge is fun, full of surprises and never tiresome. It calls on skills such as decision-making, strategizing, communication and stress management.

So there’s plenty of suspense and excitement!

Bridge, a sport for the mind, is played with a partner, in a club, and helps forge new

friendships. Conviviality is the order of the day, and every event is a pretext for celebration.

Bridge requires you to think and remember, and is the perfect way to keep your intellect sharp for older players, and your memory sharp for younger ones.

El bridge puede jugarse y compartirse a cualquier edad y por todos los grupos sociales.

Un conjunto de reglas simplificadas durante el proceso de aprendizaje te permite jugar a la mesa desde el primer momento

Gracias a los cursos que ofrece la escuela de Bridge, podrá participar en torneos y competiciones adaptados a su nivel

adaptados a su nivel.

El Bridge es divertido, lleno de sorpresas y nunca cansa. Requiere habilidades como la toma de decisiones, la elaboración de estrategias, la comunicación y la gestión del estrés.

Así que está lleno de suspense y emoción

El bridge es un deporte para la mente, que se juega con un compañero en un club, y es una forma estupenda de hacer nuevos amigos

amistades. Es un deporte de convivencia, y cualquier acontecimiento es una excusa para celebrarlo.

El bridge requiere pensar con la cabeza y mantener la memoria en funcionamiento: la forma perfecta de mantener la mente despierta para los jugadores de más edad y de mantener alerta a los más jóvenes.

Bridge kann in jedem Alter und in allen Gesellschaftsschichten gespielt und geteilt werden.

Eine vereinfachte Regel beim Lernen ermöglicht es Ihnen, sofort am Tisch zu spielen

Dank des Unterrichts in der Bridge-Schule können Sie an Turnieren und Wettbewerben teilnehmen

die Ihrem Niveau entsprechen.

Bridge ist spielerisch, voller Überraschungen und wird nie langweilig. Es fordert Fähigkeiten wie Entscheidungsfindung, Strategieentwicklung, Kommunikation und Stressbewältigung.

Also Spannung und viele Emotionen!

Bridge ist ein Denksport, der mit einem Partner in einem Club gespielt wird und neue Freundschaften entstehen lässt

freundschaften zu schließen. Die Geselligkeit steht im Vordergrund und jedes Ereignis ist ein Vorwand zum Feiern.

Bridge ist eine perfekte Gymnastik, um den Intellekt älterer Menschen zu erhalten und jüngere aufzuwecken.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Pau