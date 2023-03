Musical art-déco et formations 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon Vernon Catégories d’Évènement: Eure

Vernon

Musical art-déco et formations 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon, 27 mars 2023, Vernon. Musical art-déco et formations 27 mars – 1 avril 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon Une semaine exceptionnelle autour de l’art décoratif au coeur de Vernon.

Dans un ambiance musicale, nous vous accueillons pour une visite de nos ateliers.

Du lundi au vendredi, durant 2 heures, venez à la décourverte des activités artistiques et professionnelles inhèrentes au métier de peintre en décor. Le samedi toute la journée entre activitées et minis-conférences, nous aborderons les voies de l’apprendissage – les réussites – les échecs – les découvertes de l’art décoratif dans notre région NORMANDIE, mais aussi ma rencontre avec l’art décoratif; Vous serez accueillis dans un atelier de 300m2 dédié à l’apprentissage du peintre en décors : bâtiment – contructrion et de la réalisation artistique du Patrimoine : donner de la couleur, tout en respectant les normes réglementaires des monuments historiques classés mais aussi peintre sur meubles – tableaux d’art – décoration d’intérieur – peintre en lettre -stucateur – doreur – patineur – conseillier en décoration ….

Un véritable métier d’art réconnu au RNCP. En tant qu’ambassadrice des métiers et des formations auprès de l’agence régional d’orientation et métiers de normandie, les collègiens et lycéens sont bienvenues à ces journées portes ouvertes !

Ouvert à tous public. 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon 1 rue sainte Geneviève 200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0761905377 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lulima-art-decoration.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T16:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00 Peintre en Décors Lulima Art Décoration©

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Vernon Autres Lieu 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon Adresse 1 rue sainte Geneviève 200 Vernon Ville Vernon Departement Eure Lieu Ville 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon Vernon

1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon Vernon Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernon/

Musical art-déco et formations 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon 2023-03-27 was last modified: by Musical art-déco et formations 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon 27 mars 2023 1 Rue Sainte Geneviève 27200 Vernon Vernon Vernon

Vernon Eure