Fête de la musique 1 Rue Sainte-Catherine, 21 juin 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

L’association de pêche Le Gardon organise une fête de la musique à Saint-Loup-Lamairé. Vous êtes musiciens, un groupe, vous voulez venir faire la fête avec nous, n’hésitez pas à nous contacter : 06 31 08 44 87 / 5 49 70 84 27 ! Plus d’informations disponibles prochainement..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

1 Rue Sainte-Catherine

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The fishing association Le Gardon organizes a music festival in Saint-Loup-Lamairé. You are a musician, a group, you want to come to party with us, do not hesitate to contact us : 06 31 08 44 87 / 5 49 70 84 27 ! More information available soon.

La asociación de pesca Le Gardon organiza un festival de música en Saint-Loup-Lamairé. ¡Si eres músico, un grupo, quieres venir de fiesta con nosotros, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 06 31 08 44 87 / 5 49 70 84 27 ! Más información disponible próximamente.

Der Angelverein Le Gardon organisiert ein Musikfest in Saint-Loup-Lamairé. Sie sind Musiker, eine Band und möchten mit uns feiern? Dann kontaktieren Sie uns: 06 31 08 44 87 / 5 49 70 84 27! Weitere Informationen sind in Kürze verfügbar.

