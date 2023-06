DÎNER DE GALA À L’OPÉRA 1 rue Sainte-Catherine Nancy, 17 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’Opéra national de Lorraine vous propose de participer à une expérience exceptionnelle¿: une soirée pleine de surprises avec, à la clef, un dîner gastronomique ponctué de moments de spectacle inoubliables. Une mise en scène immersive vous place au cœur de la fête, au plus près des chanteurs et des musiciens. Du hall au foyer, de la salle au plateau, découvrez l’opéra comme vous ne l’avez jamais vu.

Les bénéfices de ce dîner de gala contribueront à la réalisation du projet Opéra citoyen 2025¿: permettre à toutes et tous d’accéder à l’art lyrique en proposant une programmation riche, créative et ancrée dans la cité.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-11-17 . 280 EUR.

1 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Opéra national de Lorraine invites you to take part in an exceptional experience: an evening full of surprises, culminating in a gourmet dinner punctuated by unforgettable performances. An immersive staging puts you right at the heart of the festivities, as close as possible to the singers and musicians. From the hall to the foyer, from the auditorium to the stage, discover opera as you’ve never seen it before.

Proceeds from the gala dinner will contribute to the realization of the Opéra citoyen 2025¿ project: to give everyone access to the art of opera by offering a rich, creative and community-based program.

La Ópera Nacional de Lorena le ofrece la oportunidad de vivir una experiencia excepcional: una velada llena de sorpresas, que culminará con una cena gastronómica salpicada de actuaciones inolvidables. Una puesta en escena envolvente le sitúa en el corazón de la fiesta, lo más cerca posible de los cantantes y músicos. Del vestíbulo al foyer, del auditorio al escenario, descubra la ópera como nunca antes la había visto.

La recaudación de esta cena de gala se destinará al proyecto Opéra Citoyen 2025, cuyo objetivo es que todo el mundo tenga acceso a la ópera ofreciendo un programa rico y creativo firmemente arraigado en la comunidad.

Die Opéra national de Lorraine lädt Sie ein, an einem außergewöhnlichen Erlebnis teilzunehmen: einem Abend voller Überraschungen mit einem Gourmet-Dinner und unvergesslichen Momenten der Aufführung. Eine immersive Inszenierung versetzt Sie in das Herz des Festes, in die Nähe der Sänger und Musiker. Von der Halle bis zum Foyer, vom Saal bis zur Bühne: Entdecken Sie die Oper, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben.

Die Einnahmen aus diesem Galadinner werden zur Umsetzung des Projekts Opéra citoyen 2025¿ beitragen: Allen Menschen den Zugang zur Oper zu ermöglichen, indem ein reichhaltiges, kreatives und in der Stadt verankertes Programm angeboten wird.

Mise à jour le 2023-06-27 par DESTINATION NANCY