CONCERT HALLOWEEN A L’OPERA NATIONAL DE LORRAINE 1 rue Sainte Catherine Nancy, 30 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Il ne vous reste que quelques mois pour peaufiner vos masques, vos costumes et vos maquillages. Cette année les fantômes abandonnent l’Opéra : c’est la Salle Poirel qui devient pour deux soirées consécutives le repère de toutes les créatures infernales imaginables.

Elfes, monstres, harpies, feux-follets et farfadets, gargouilles et squelettes viennent y chasser leurs idées noires dans des agapes musicales où se faire peur devient le meilleur moyen de retrouver le sourire.

Bien malin qui pourra dire ce qui sortira cette année de la citrouille grimaçante apportée par le chef William Le Sage, l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine et son Chœur de Fantômes au grand complet… Mais pour sûr, claquements de dents (de peur et de rire) et frissons (d’effroi et de plaisir) seront au rendez-vous de ce concert où le quotidien se retrouve sans dessus dessous, pris d’assaut par d’innombrables surprises !

Réservation ici : https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/activity/694-concert-halloween#calendar. Tout public

Lundi 2023-10-30 20:00:00 fin : 2023-10-30 . 10 EUR.

1 rue Sainte Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



You’ve only got a few months to put the finishing touches to your masks, costumes and make-up. This year, the ghosts are leaving the Opéra behind: for two consecutive evenings, the Salle Poirel becomes the haunt of every infernal creature imaginable.

Elves, monsters, harpies, fire-breathes and leprechauns, gargoyles and skeletons come to chase away their dark thoughts in a musical feast where scaring yourself is the best way to put a smile on your face.

It’s hard to say what will emerge this year from the grimacing pumpkin brought to life by conductor William Le Sage, the Orchestre de l’Opéra national de Lorraine and its full Ch?ur de Fantômes? But for sure, teeth chattering (from fear and laughter) and shivers (from fright and pleasure) will be the order of the day in this concert where everyday life is turned upside down, taken over by countless surprises!

Reservations here: https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/activity/694-concert-halloween#calendar

Sólo le quedan unos meses para dar los últimos retoques a sus máscaras, disfraces y maquillajes. Este año, los fantasmas abandonan la Ópera: durante dos noches consecutivas, la Salle Poirel se convertirá en la guarida de todas las criaturas infernales imaginables.

Duendes, monstruos, arpías, duendes y duendecillos, gárgolas y esqueletos vienen a espantar sus oscuros pensamientos en un festín musical en el que asustarse es la mejor manera de esbozar una sonrisa.

Es difícil saber qué saldrá este año de la calabaza gruñona a la que dan vida el director William Le Sage, la Orquesta de la Ópera Nacional de Lorena y su Ch?ur de Fantômes al completo? Pero no cabe duda de que los dientes castañearán (de miedo y de risa) y los escalofríos (de susto y de placer) en este concierto en el que la vida cotidiana se pone patas arriba, ¡tomada por innumerables sorpresas!

Reserve aquí: https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/activity/694-concert-halloween#calendar

Es bleiben Ihnen nur noch wenige Monate, um an Ihren Masken, Kostümen und Make-ups zu feilen. Dieses Jahr verlassen die Geister die Oper: Der Salle Poirel wird an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zum Versteck aller erdenklichen höllischen Kreaturen.

Elfen, Monster, Harpyien, Wölfe und Kobolde, Wasserspeier und Skelette vertreiben hier ihre dunklen Gedanken in musikalischen Agapen, bei denen das Erschrecken das beste Mittel ist, um das Lächeln wiederzufinden.

Wer kann schon sagen, was dieses Jahr aus dem grinsenden Kürbis, den der Dirigent William Le Sage, das Orchester der Opéra national de Lorraine und der gesamte Ch?ur de Fantômes mitgebracht haben, herauskommen wird? Aber es ist sicher, dass Sie bei diesem Konzert mit den Zähnen klappern (vor Angst und Lachen) und erschauern (vor Angst und Freude) werden, wenn der Alltag auf den Kopf gestellt und von unzähligen Überraschungen überrumpelt wird!

Reservierung hier: https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/activity/694-concert-halloween#calendar

Mise à jour le 2023-06-27 par DESTINATION NANCY