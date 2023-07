CONCERT NJP – YURI BUENAVENTURA 1 rue Sainte-Catherine Nancy, 20 octobre 2023, Nancy.

Yuri Buenaventura :

Artiste majeur de la musique salsa et des rythmes des Caraïbes, originaire de Colombie, Yuri Buenaventura est le premier chanteur de salsa à obtenir cinq disques d’or, connu aussi pour avoir merveilleusement adapté le célèbre morceau de Jacques Brel, Ne me quitte pas, sur son album Herencia Africana. Après 30 ans de carrière, l’honnêteté de l’artiste est intacte et sa musique toujours aussi fortement inspirée par la mouvance afro-caribéenne. Accompagné par ses musiciens ainsi que les musicien(ne)s de l’Opéra National de Lorraine, NJP est fier de présenter cette collaboration salsa en version symphonique – une première européenne ! – qui promet d’ensoleiller la grande salle de l’Opéra aux rythmes latinos !

Cheffe d’orchestre : Silvina Peruglia. Tout public

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Yuri Buenaventura:

A major artist of salsa music and Caribbean rhythms, Colombia-born Yuri Buenaventura is the first salsa singer to win five gold discs, and is also known for his wonderful adaptation of Jacques Brel?s famous song Ne me quitte pas, on his album Herencia Africana. After a career spanning 30 years, the artist?s honesty remains intact, and his music as strongly inspired by the Afro-Caribbean movement as ever. Accompanied by his musicians and those of the Opéra National de Lorraine, NJP is proud to present a symphonic version of this salsa collaboration – a European first – which promises to set the Opera House alight with Latin rhythms!

Conductor: Silvina Peruglia

Yuri Buenaventura :

Importante artista de la salsa y los ritmos caribeños, Yuri Buenaventura es colombiano y el primer cantante de salsa en ganar cinco discos de oro. También es conocido por su maravillosa adaptación de la famosa canción de Jacques Brel, Ne me quitte pas, en su álbum Herencia Africana. Después de 30 años de carrera, la honestidad del artista sigue intacta, y su música está tan fuertemente inspirada en el movimiento afrocaribeño como siempre. Acompañado por sus músicos y los de la Ópera Nacional de Lorena, NJP se enorgullece de presentar una versión sinfónica de esta colaboración salsera -una primicia europea- que promete dar vida a los ritmos latinos del auditorio principal de la Ópera

Dirección: Silvina Peruglia

Yuri Buenaventura :

Der aus Kolumbien stammende Yuri Buenaventura ist der erste Salsa-Sänger, der fünf Goldene Schallplatten erhielt. Er ist auch dafür bekannt, dass er auf seinem Album Herencia Africana das berühmte Stück Ne me quitte pas von Jacques Brel wunderbar adaptiert hat. Nach 30 Jahren Karriere ist die Ehrlichkeit des Künstlers ungebrochen und seine Musik immer noch stark von der afro-karibischen Bewegung inspiriert. Begleitet von seinen Musikern und den Musikern der Opéra National de Lorraine ist NJP stolz darauf, diese Salsa-Kollaboration in einer symphonischen Version zu präsentieren – eine europäische Premiere – die verspricht, den großen Saal der Oper mit lateinamerikanischen Rhythmen zu verzaubern!

Dirigentin: Silvina Peruglia

