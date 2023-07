CONCERT NJP – GABI HARTMANN – KENNY BARRON 1 rue Sainte-Catherine Nancy, 14 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Gabi Hartmann :

On pourra discuter à l’infini de l’endroit où la voix de Gabi Hartmann nous transporte : un bar jazz en sous-sol, une plage tropicale au crépuscule, une terrasse dans une pente de Lisbonne, le fond d’une brasserie parisienne par une nuit d’hiver… On ferme les yeux et passent, enlacées, l’ombre d’une légende du jazz, d’une diva de la bossa nova, d’une grande dame en noir de la chanson française ou portugaise, quelque part au carrefour du chic exquis et de la mélancolie vertigineuse, de la douceur consolante et du spleen partagé. Depuis son passage en 2022 à NJP, la jeune autrice-compositrice, chanteuse et guitariste a pris son envol sous l’aile du producteur Jesse Harris (mentor de Norah Jones, Melody Gardot ou Madeleine Peyroux) se classant en tête des charts de jazz début 2023. Elle revient donc à NJP en tête d’affiche à l’Opéra, rien que ça, et cette fois en formule sextet !

Kenny Barron :

Icône du jazz, âgé de 79ans, Kenny Barron revient à NJP avec “The Source” en solo, probablement le plus bel autoportrait qui soit, reflétant les traits saillants de sa singularité musicale. S’il n’a jamais été que lui-même, tant en leader que comme sideman, les échappées en solitaire de Kenny Barron ont toujours tenu lieu de démonstration éloquente de cette singularisation que finalement peu de pianistes regardent droit dans les yeux, avec courage et confiance. Dans la lignée d’Art Tatum, d’Oscar Peterson et de Bud Powell, il incarne la grande tradition américaine du piano jazz. Là où les pairs de sa génération (Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock) ont pris le contrepied de leurs ainés, explorant de nouvelles voies, il s’est érigé comme le dernier des classiques. Maniant avec une maîtrise désarmante tous les styles, il les sublime pour mieux les réinventer, du stride au bop et aux techniques plus contemporaines. De tout cela, il conserve un swing unique et magistral.

Nous avions eu le plaisir de l’accueillir en trio il y a quelques années, c’est aujourd’hui en solo qu’il nous revient. Son swing, parfois nonchalant, toujours diabolique, illustre tout ce que le jazz contient de mélodie, de rythme, de vie et de supplément d’âme. Le jazz américain s’est honoré d’un Duc (Duke Ellington), d’un Comte (Count Basie), d’un Président (Lester Young), c’est aujourd’hui un Baron que nous accueillerons à l’Opéra pour fêter les 50 ans de NJP.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

1 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Gabi Hartmann:

We could talk endlessly about where Gabi Hartmann?s voice takes us: a basement jazz bar, a tropical beach at dusk, a terrace on a Lisbon hillside, the back of a Parisian brasserie on a winter?s night? We close our eyes and the shadows of a jazz legend, a bossa nova diva, a grande dame in black from French or Portuguese chanson pass by, somewhere at the crossroads of exquisite chic and dizzying melancholy, consoling sweetness and shared spleen. Since her 2022 appearance at NJP, the young singer-songwriter-guitarist has taken off under the wing of producer Jesse Harris (mentor to Norah Jones, Melody Gardot and Madeleine Peyroux), topping the jazz charts in early 2023. She returns to NJP to headline the Opéra, no less, and this time in a sextet format!

Kenny Barron :

A 79-year-old jazz icon, Kenny Barron returns to NJP with ?The Source? solo, probably the most beautiful self-portrait ever, reflecting the salient features of his musical singularity. If he has never been anything but himself, whether as a leader or a sideman, Kenny Barron?s solo escapes have always served as an eloquent demonstration of that singularity which, in the end, few pianists look straight in the eye, with courage and confidence. In the tradition of Art Tatum, Oscar Peterson and Bud Powell, he embodies the great American jazz piano tradition. Where peers of his generation (Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock) have gone against their elders, exploring new paths, he has established himself as the last of the classics. Handling all styles with disarming mastery, he sublimates and reinvents them, from stride to bop and more contemporary techniques. From all this, he retains a unique and masterful swing.

We had the pleasure of welcoming him in a trio a few years ago, and now he’s back as a soloist. His swing, sometimes nonchalant, always diabolical, illustrates all that jazz contains in terms of melody, rhythm, life and extra soul. American jazz has honored itself with a Duke (Duke Ellington), a Count (Count Basie), a President (Lester Young), and today we welcome a Baron to the Opéra to celebrate NJP?s 50th anniversary.

Gabi Hartmann :

Podríamos hablar sin parar de adónde nos lleva la voz de Gabi Hartmann: un sótano de un bar de jazz, una playa tropical al atardecer, una terraza en una ladera de Lisboa, la trastienda de una brasserie parisina en una noche de invierno? Cierras los ojos y pasan las sombras de una leyenda del jazz, de una diva de la bossa nova, de una gran dama de negro de la chanson francesa o portuguesa, en algún lugar en la encrucijada de la exquisita elegancia y la vertiginosa melancolía, de la dulzura consoladora y el spleen compartido. Desde su paso por el NJP en 2022, la joven cantante, guitarrista y compositora ha despegado bajo el ala del productor Jesse Harris (mentor de Norah Jones, Melody Gardot y Madeleine Peyroux), encabezando las listas de jazz a principios de 2023. Vuelve al NJP para encabezar nada menos que la Ópera, ¡y esta vez en formato sexteto!

Kenny Barron:

Icono del jazz a sus 79 años, Kenny Barron regresa al NJP con el solo « The Source », probablemente el mejor autorretrato de todos los tiempos, que refleja los rasgos más destacados de su singularidad musical. Si nunca ha sido otra cosa que él mismo, ya sea como líder o como sideman, las escapadas en solitario de Kenny Barron siempre han servido de elocuente demostración de esa singularidad que, al final, pocos pianistas miran de frente, con valentía y confianza. En la tradición de Art Tatum, Oscar Peterson y Bud Powell, encarna la gran tradición americana del piano de jazz. Donde los compañeros de su generación (Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock) han ido en contra de sus mayores, explorando nuevos caminos, él se ha establecido como el último de los clásicos. Maneja todos los estilos con una maestría desarmante, los sublima para reinventarlos, del stride al bop pasando por las técnicas más contemporáneas. De todo ello conserva un swing único y magistral.

Tuvimos el placer de recibirle en trío hace unos años, y ahora vuelve con nosotros como solista. Su swing, a veces despreocupado, siempre diabólico, ilustra todo lo que el jazz encierra en términos de melodía, ritmo, vida y alma extra. El jazz estadounidense se ha honrado con un Duque (Duke Ellington), un Conde (Count Basie) y un Presidente (Lester Young), y hoy recibimos en la Ópera a un Barón para celebrar el 50 aniversario de NJP.

Gabi Hartmann :

Man kann endlos darüber diskutieren, wohin uns Gabi Hartmanns Stimme entführt: in eine Jazzbar im Keller, an einen tropischen Strand in der Abenddämmerung, auf eine Terrasse an einem Hang in Lissabon, in die Tiefe einer Pariser Brasserie in einer Winternacht? Man schließt die Augen und die Schatten einer Jazz-Legende, einer Bossa-Nova-Diva, einer Grande Dame in Schwarz des französischen oder portugiesischen Chansons, irgendwo an der Kreuzung von exquisitem Chic und schwindelerregender Melancholie, von tröstender Sanftheit und geteiltem Spleen, ziehen an einem vorbei. Seit ihrem Auftritt 2022 bei NJP hat die junge Songwriterin, Sängerin und Gitarristin unter den Fittichen des Produzenten Jesse Harris (Mentor von Norah Jones, Melody Gardot oder Madeleine Peyroux) einen Höhenflug erlebt und Anfang 2023 die Spitze der Jazzcharts erklommen. Sie kehrt also zum NJP zurück, um in der Oper als Headliner aufzutreten, nichts anderes, und dieses Mal als Sextett!

Kenny Barron :

Die 79-jährige Jazz-Ikone Kenny Barron kehrt mit seinem Soloalbum The Source » zum NJP zurück. Es ist wahrscheinlich das schönste Selbstporträt, das es gibt, und spiegelt die wichtigsten Merkmale seiner musikalischen Einzigartigkeit wider. Obwohl er sowohl als Bandleader als auch als Sideman immer nur er selbst war, waren Kenny Barrons Soloausflüge stets eine beredte Demonstration dieser Einzigartigkeit, der nur wenige Pianisten mutig und selbstbewusst in die Augen schauen. In der Tradition von Art Tatum, Oscar Peterson und Bud Powell verkörpert er die große amerikanische Tradition des Jazz-Pianos. Wo seine Altersgenossen (Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock) sich von ihren Vorbildern abwandten und neue Wege beschritten, hat er sich als der letzte Klassiker etabliert. Er beherrscht alle Stile mit entwaffnender Meisterschaft, sublimiert sie, um sie neu zu erfinden, vom Stride über den Bop bis hin zu zeitgenössischen Techniken. All dies hat er in einem einzigartigen und meisterhaften Swing vereint.

Vor einigen Jahren hatten wir das Vergnügen, ihn in einem Trio begrüßen zu dürfen, jetzt kommt er als Solist zu uns zurück. Sein Swing, der manchmal lässig, aber immer teuflisch ist, zeigt alles, was der Jazz an Melodie, Rhythmus, Leben und Seele zu bieten hat. Der amerikanische Jazz hat sich mit einem Herzog (Duke Ellington), einem Grafen (Count Basie) und einem Präsidenten (Lester Young) geehrt, heute ist es ein Baron, den wir in der Oper begrüßen werden, um das 50-jährige Bestehen von NJP zu feiern.

