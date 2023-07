CONCERT – OPÉRA BERCEAU 1 rue Sainte-Catherine Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Lorsque les fauteuils de velours rouge de l’Opéra deviennent océan, le chef d’orchestre se transforme en capitaine d’un navire magique. Il invite vos tout petits mousses à monter à bord d’un manège musical qui les bercera au gré des plus grands airs d’opéra.

Les enfants et les adultes qui les accompagnent sont au centre d’un monde musical merveilleux qui sollicitera leurs sens avec douceur et récréation. Les jeunes oreilles sont faites pour entendre les plus belles musiques¿! Et pour ce spectacle dédié aux tout petits, le créateur Bogdan Hatisi s’est employé à imaginer un opéra-berceau ludique et rassurant. La musique devient vraiment un jeu d’enfant.. Enfants

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

1 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



When the red velvet seats of the Opéra become the ocean, the conductor becomes the captain of a magical ship. He invites your little ones to climb aboard a musical merry-go-round that will lull them to the rhythm of the greatest opera arias.

Children and accompanying adults are at the center of a marvelous musical world that gently engages their senses. Young ears are made to hear the most beautiful music! And for this show dedicated to the very young, creator Bogdan Hatisi has imagined a playful and reassuring cradle opera. Music really does become child?s play.

Cuando los asientos de terciopelo rojo de la Ópera se convierten en el océano, el director de orquesta se convierte en el capitán de un barco mágico. Invita a los más pequeños a subir a un tiovivo musical que les arrullará al ritmo de las mejores arias de ópera.

Los niños y sus acompañantes se encuentran en el centro de un maravilloso mundo musical que estimulará sus sentidos de forma suave y divertida. Los oídos de los más pequeños están hechos para escuchar la música más bella Y para este espectáculo dedicado a los más pequeños, el creador Bogdan Hatisi se ha propuesto crear una ópera cuna a la vez lúdica y tranquilizadora. La música se convierte realmente en un juego de niños.

Wenn die roten Samtsessel in der Oper zum Ozean werden, verwandelt sich der Dirigent in den Kapitän eines magischen Schiffes. Er lädt Ihre kleinen Schaumschläger ein, an Bord eines musikalischen Karussells zu gehen, das sie mit den größten Opernmelodien in den Schlaf wiegt.

Die Kinder und die Erwachsenen, die sie begleiten, befinden sich im Zentrum einer wunderbaren musikalischen Welt, die ihre Sinne auf sanfte und erholsame Weise anspricht. Junge Ohren sind dazu bestimmt, die schönste Musik zu hören¿! Für diese Aufführung für die Allerkleinsten hat Bogdan Hatisi eine spielerische und beruhigende Wiegenoper entworfen. Die Musik wird zum Kinderspiel.

Mise à jour le 2023-06-27 par DESTINATION NANCY