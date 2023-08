LIVRE SUR LA PLACE – LE MASQUE ET LA PLUME 1 rue Sainte-Catherine Nancy, 8 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

C’est le rendez-vous culturel emblématique de France Inter depuis plus de 50 ans, la plus célèbre et doyenne de leurs émissions avec deux enregistrements en public au Livre sur la Place. Dernière émission à Nancy du Masque et la Plume avec Jérôme Garcin.

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et au guichet de l’Opéra. Tout public

Vendredi 2023-09-08 20:00:00 fin : 2023-09-08 22:00:00. 0 EUR.

1 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



France Inter?s emblematic cultural event for over 50 years, the most famous and oldest of their programs, with two live recordings at Le Livre sur la Place. Last broadcast in Nancy of Le Masque et la Plume with Jérôme Garcin.

Admission subject to reservation, free ticket sales online and at the Opéra box office

Programa cultural emblemático de France Inter desde hace más de 50 años, es el más famoso y antiguo de sus programas, con dos grabaciones en directo en Le Livre sur la Place. Última emisión en Nancy de Le Masque et la Plume con Jérôme Garcin.

Entrada sujeta a reserva previa, venta de entradas gratuitas en línea y en la taquilla de la Ópera

Dies ist seit über 50 Jahren die emblematische Kultursendung von France Inter, die berühmteste und älteste ihrer Sendungen mit zwei öffentlichen Aufzeichnungen im Livre sur la Place. Letzte Sendung in Nancy von Le Masque et la Plume mit Jérôme Garcin.

Eintritt nur mit Reservierung, kostenlose Eintrittskarten online und an der Kasse der Oper

