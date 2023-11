CONCERT Damien ROY 1 Rue Saint-Pierre Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou, 3 décembre 2023, Usson-du-Poitou.

Usson-du-Poitou,Vienne

L’orchestre Damien ROY se produit à l’église d’USSON DU POITOU pour un concert intitulé : « Les Vents Soufflants ».

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

1 Rue Saint-Pierre Usson-du-Poitou Eglise d’Usson-du-Poitou

Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Damien ROY orchestra performs at the church of USSON DU POITOU for a concert entitled: « Les Vents Soufflants »

La orquesta Damien ROY actúa en la iglesia de USSON DU POITOU para un concierto titulado « Les Vents Soufflants »

Das Orchester Damien ROY tritt in der Kirche von USSON DU POITOU für ein Konzert mit dem Titel: « Les Vents Soufflants » (Die wehenden Winde) auf

